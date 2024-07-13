Наши защитники прилагают максимум усилий, что выбить оккупантов с украинской земли. В частности, спикер ОТО "Харьков" Юрий Повх в эфире телемарафона поделился информацией, что ВСУ удалось выбить оккупантов из Сотницкого Казачка на Харьковщине, передаёт 24 Канал.

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Какова ситуация на Харьковском направлении

По словам Повха, ситуация на Харьковском направлении до сих пор остается сложной. Враг продолжает безостановочно атаковать позиции украинских защитников.

Если сравнить прошлые сутки (12 июля – 24 Канал) и эти сутки (13 июля – 24 Канал), по 13 боевых столкновений произошло. Подчеркиваю, сутки еще не закончились! 10 атак в эти сутки наши воины уже отбили, а 3 – еще продолжаются,

– сообщил спикер.

Он добавил, что враг не покидает своих попыток захватить все больше территорий. Повх заметил, что во время атак, россияне теряют огромное количество личного состава, впрочем, ситуация остается контролируемой.

Более того, ВСУ дают достойный отпор оккупантам и отбрасывают их как можно дальше к границе. Поэтому, Повх подтвердил информацию, что украинские военные смогли выбить оккупантов из Сотницкого Казачка на Харьковщине.

Напомним, что ранее в ОТО "Харьков" предупреждали, что оккупанты готовят подразделения для наступления в Волчанске. Впрочем, там добавили, что украинские защитники продолжают усиливать свою оборону.