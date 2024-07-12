Про це ідеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Британії у соцмережі X (раніше твітер). Його опублікували 12 липня.

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Втрати ворога за травень і червень

Розвідники зазначають, що загалом Росія, ймовірно, втратила вбитими та пораненими понад 70 тисяч осіб особового складу за останні два місяці.

Відповідно до даних британської розвідки, зростання втрат відображає відкриття Росією нового фронту в Харківській області за збереження колишнього темпу наступальних операцій уздовж лінії фронту. Хоча цей новий підхід посилив тиск на лінію фронту, ефективна оборона України та відсутність російської підготовки знижують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи, незважаючи на спроби ще більше розтягнути лінію фронту.

Рівень втрат у Росії, швидше за все, продовжить перевищувати 1000 осіб на день протягом наступних двох місяців, оскільки Росія продовжує намагатися перевершити українські сили за масою,

– зазначають розвідники Британії.