Таким чином противник загалом втратив 556 650 осіб особового складу. Крім цього, внаслідок успішних дій ЗСУ у ворога ще "мінус" тисячі одиниць важливої для них техніки та зброї.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 556650(+1030) осіб,
- танків – 8191(+9);
- бойових броньованих машин – 15755(+23);
- артилерійських систем – 15158(+48);
- РСЗВ – 1119(+0);
- засобів ППО – 888(+2);
- літаків – 361(+0);
- гелікоптерів – 326(+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12035(+26);
- крилатих ракет – 2397(+5);
- кораблів/катерів – 28(+0);
- підводних човнів – 1(+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20409(+84);
- спеціальної техніки – 2543(+8).
Втрати ворога на 12 липня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ