Таким чином противник загалом втратив 556 650 осіб особового складу. Крім цього, внаслідок успішних дій ЗСУ у ворога ще "мінус" тисячі одиниць важливої для них техніки та зброї.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 556650(+1030) осіб,

танків – 8191(+9);

бойових броньованих машин – 15755(+23);

артилерійських систем – 15158(+48);

РСЗВ – 1119(+0);

засобів ППО – 888(+2);

літаків – 361(+0);

гелікоптерів – 326(+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12035(+26);

крилатих ракет – 2397(+5);

кораблів/катерів – 28(+0);

підводних човнів – 1(+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 20409(+84);

спеціальної техніки – 2543(+8).



Втрати ворога на 12 липня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ