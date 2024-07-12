З розмови стає зрозуміло, що за виконання завдань "будь-якою ціною", окупанти отримують підвищення. Нагадаємо, що недавно в ЗСУ повідомили, що втрати окупантів на Харківщині понад 90% особового складу.

Дивіться також Окупанти планували прорив на Харківщині в районі Борової, але потрапили у вогневі мішки

Що розповідають окупанти на Харківському напрямку

ГУР МО України оприлюднило аудіо перехоплення, де російські військовослужбовці обговорюють свої значні втрати під час штурму Вовчанська.

На записі чути, як російські військові обмірковують заохочення офіцерського складу до виконання поставлених завдань за будь-яку ціну. Один із військовослужбовців розповідає, що після великих втрат один з їх ватажків отримав звання майора.

Перехоплена розмова окупантів: дивіться відео

Зауважимо, що на початку липня представник відділу комунікацій ОТУВ "Харків" полковник Віталій Саранцев заявив, що росіяни перекидають свої підрозділи на Харківський напрямок. Він також додав, що противник перемістив до Вовчанська три штурмові групи зі складу 138 окремої мотострілецької бригади 6 загальновійськової армії збройних сил Росії.