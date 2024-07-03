Зокрема, загарбники здійснили перекидання підрозділів із Куп'янського напрямку. Про це в етері телемарафону розповів представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" полковник Віталій Саранцев, передає 24 Канал.

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Росіяни активізувалися на Харківському напрямку

На нашому напрямку ворог намагається нарощувати темпи наступальних дій. Намагається вклинюватися в оборону наших військ або відновити втрачене становище,

– розповів він.

За його словами, ставлячи за мету прорив оборони українських військ, російські загарбники вкотре провели заміни ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність. І вони продовжують штурмувати наших бійців.

Зокрема, Саранцев зауважив, що від початку доби, 3 липня, Збройні Сили України відбили 6 атак ворога в районі Вовчанська та Липців. Офіцер підкреслив, що росіяни змушені вводити резерви або здійснювати переміщення військ з інших напрямків.

Також речник нагадав, що противник перемістив до Вовчанська три штурмові групи зі складу 138 окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії збройних сил країни-агресорки.

Ба більше, як він пояснив, у районі Глибокого ворог здійснив перекидання груп зі складу першого мотострілецького батальйону. Ці підрозділи були перекинуті з іншого напрямку, зокрема, Куп'янського.

До слова, днями в Інституті вивчення війни повідомили, що українським військовим вдається відкинути ворога від Вовчанська. Крім того, успіхи у Сил оборони є на Куп'янському та Сіверському напрямку в районі Серебрянського лісництва.