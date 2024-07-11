Про це повідомив майор ЗСУ Максим Жорін. Заступник командира 3 ОШБр розповів, яка ситуація в районі Борової станом на 11 липня.

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Вогневі мішки для окупантів

Максим Жорін зауважив, що окупанти дійсно планували зробити прорив у районі Борової на Харківщині й просунутися вперед. Проте навіть 1 метр землі забрати не змогли. Наразі в смузі відповідальності Третьої штурмової ситуації контрольовано.

Плани просування Росії були збиті шляхом створення вогневих мішків, в яких окупантів затягували й знищували – в основному за допомогою дронів та зачистки піхотою,

– заявив заступник командира 3 ОШБр.

Майор додав, що зараз агресор продовжує спроби проводити локальні штурмові дії. Однак, його основний потенціал у смузі відповідальності Третьої штурмової поки що збито.