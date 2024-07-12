Таким образом противник в целом потерял 556 650 человек личного состава. Кроме этого, в результате успешных действий ВСУ у врага еще "минус" тысячи единиц важной для них техники и оружия.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 556650 (+1030) человек,
- танков – 8191(+9);
- боевых бронированных машин – 15755(+23);
- артиллерийских систем – 15158(+48);
- РСЗО – 1119(+0);
- средств ПВО – 888(+2);
- самолетов – 361(+0);
- вертолетов – 326(+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12035(+26);
- крылатых ракет – 2397(+5);
- кораблей/катеров – 28(+0);
- подводных лодок – 1(+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 20409(+84);
- специальной техники – 2543(+8).
Потери врага на 12 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ