Таким образом противник в целом потерял 556 650 человек личного состава. Кроме этого, в результате успешных действий ВСУ у врага еще "минус" тысячи единиц важной для них техники и оружия.

Смотрите также "Комбат положил два батальона": ГУР обнародовало перехват о потерях России в Волчанске

Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 556650 (+1030) человек,

танков – 8191(+9);

боевых бронированных машин – 15755(+23);

артиллерийских систем – 15158(+48);

РСЗО – 1119(+0);

средств ПВО – 888(+2);

самолетов – 361(+0);

вертолетов – 326(+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12035(+26);

крылатых ракет – 2397(+5);

кораблей/катеров – 28(+0);

подводных лодок – 1(+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 20409(+84);

специальной техники – 2543(+8).



Потери врага на 12 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ