По состоянию на утро 14 июля потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 559 тысяч бойцов.
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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1320 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц вражеской техники.
По состоянию на утро 14 июля потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 559 тысяч бойцов.
Смотрите также Безумные цифры: разведка Британии оценила потери армии России за последние 2 месяца