В ефірі національного телемарафону 12 липня Андрій Юсов ствердно відповів на це запитання журналіста, – інформує 24 Канал.
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Партнери цікавляться українськими розробками
Разом з тим, за словами речника, сьогодні українська зброя має працювати насамперед на звільнення української землі та неба, і загалом це зараз відбувається.
Так, звичайно цікавить (західних партнерів українська зброя – 24 Канал). Це технологічні особливості, особливості застосування. Цікавить досвід фахівців ГУР МО та операторів-спецпризначенців.
Як констатував Юсов, українці зараз мають не лише найбільший та найкращий досвід протистояння російській армії, але й найбільший досвід застосування багатьох новітніх систем.
Скажімо, морські дрони є не лише в Україні, але бойове й результативне їхнє застосування, найбільша кількість знищених кораблів – саме на рахунку українських спецпризначенців.
З-поміж морських дронів, звісно, першість тримає – MAGURA V5, який уразив не один російський корабель.
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Речник ГУР Юсов додає, що разом з іншими складниками Сил безпеки та оборони України результативність дронів MAGURA V5 невпинно зростатиме.