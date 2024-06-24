Кирилл Буданов не верит, что Путин применит ядерное оружие, если контроль над оккупированным Крымом будет под угрозой. Начальник ГУР отметил, знает, что там происходит.

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Буданов о ядерных угрозах России

Буданов высмеял идею, что Москва якобы "использует" тактическое ядерное оружие, если контроль над Крымом окажется под угрозой. Уверен, что понимает мышление и ограничения российского диктатора.

Во-первых, я знаю, что там на самом деле происходит. Во-вторых, я знаю реальные характеристики российского ядерного оружия. Какая польза от этого? У нас нет большого скопления войск, для которого было бы уместно такое ядерное оружие,

– заявил начальник ГУР.

Добавил, что пробить дыры в рубежах обороны возможно обычными средствами ведения войны. В то же время генерал-лейтенант отметил, что использование ядерного оружия приведет к большим политическим рискам для Путина.

Также отметил, что так называемые "красные линии" диктатора относительно оккупированного полуострова много раз пересекались, когда Украина била по базам британскими ракетами.

"И ничего не произошло. Если есть хоть какой-то шанс убедить Путина, что он не может победить, он может заключаться в том, чтобы сделать контроль Москвы над Крымом неспособным", – подчеркнул Буданов.