Об этом заявил руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer.

Смотрите также Оккупанты пытаются забаррикадировать Керченский пролив: в ВМС назвали цель врага

По мнению Буданова, если россиян на Крымском полуострове отрезать от пополнения запасов то это позволит заставить их подчиниться.

Глава ГУР согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, относительно того, что это станет ключом к тому, чтобы заставить Путина защищаться.

"Я абсолютно разделяю мнение генерала Ходжеса. Поэтому нам нужно сделать все, чтобы это реализовать", – отметил Буданов.

Разведчик отметил, что ракеты большой дальности ATACMS, которые США передали в Украину, могут в конце концов разрушить Крымский мост. А те, кто утверждает, что ATACMS недостаточно мощный, чтобы выполнять эту работу, – ошибаются.

"Они должны читать технические руководства. Вопрос только в их количестве, но, в принципе, эти ракеты позволят нам выполнить такую миссию", – подчеркнул Буданов.