Станом на ранок 15 липня Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 560 тисяч бійців.

Зверніть увагу Буданов назвав втрати, які Росії буде найважче відновити

Втрати ворога

Особового складу близько 560 290 (+1200),

танків – 8214 (+8),

бойових броньованих машин – 15 826 (+15),

артилерійських систем – 15 324 (+62),

РСЗВ – 1119 (+0),

засобів ППО – 892 (+2),

літаків – 361 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 148 (+41),

крилатих ракет – 2398 (+2),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 623 (+85),

спеціальної техніки – 2569 (+3).

Загальні цифри втрат противника у крилатих ракетах та БпЛА ОТР подані з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за минулу добу подаються у звичайному режимі,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

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Втрати Росії на 15 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ