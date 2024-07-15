Станом на ранок 15 липня Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 560 тисяч бійців.

Зверніть увагу Буданов назвав втрати, які Росії буде найважче відновити

Втрати ворога

  • Особового складу близько 560 290 (+1200),
  • танків – 8214 (+8),
  • бойових броньованих машин – 15 826 (+15),
  • артилерійських систем – 15 324 (+62),
  • РСЗВ – 1119 (+0),
  • засобів ППО – 892 (+2),
  • літаків – 361 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 148 (+41),
  • крилатих ракет – 2398 (+2),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 623 (+85),
  • спеціальної техніки – 2569 (+3).

Загальні цифри втрат противника у крилатих ракетах та БпЛА ОТР подані з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за минулу добу подаються у звичайному режимі,
– наголосили в Генштабі ЗСУ.

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втрати ворога на 15 липня

Втрати Росії на 15 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ