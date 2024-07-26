Також в інтерв'ю Богдан Кротевич виклав свої претензії до Юрія Содоля. Нагадаємо, ДБР не внесло в ЄРДР окрему справу по генералу і не викликало Кротевича свідчити проти Содоля, тож азовець подав до суду на відомство.

Дивіться також Росіяни готують ще одну спробу наступу в Харківській області, – Третя окрема штурмова бригада

"Тавр" про наступ росіян

У них виходить, як завжди, застати нас в одних трусах, перепрошую. Як казала моя прабабуся: "Поки жарений петух в жопу не клюне, ми не спохватимося". Всі вже говорять: "Та наступати будуть". Я на зум виходив, з одним керівником області розмовляв. Він казав: "Який Харків, про що? У нас все готове, у нас всі готові". Мене тоді бомбануло,

– емоційно висловився він.

Азовець вважає, що війна – це низка помилок, і перемагає той, хто робить їх менше. Він упевнений, що Україна поки що робить менше помилок. Але все ж мусимо бути обачні, адже в росіян більше ресурсу і вони мають змогу наступати.

Скільки ще нам треба провалювати оборону, скільки нам ще треба наступів російських, щоб ми зрозуміли, що не можна недооцінювати ворога? У противника виходить нас застати зненацька, навіть коли це очевидно,

– міркує "Тавр".

Він наголосив, що в Україні не вміють воювати приданими підрозділами, тобто тими, які тимчасово передають в управління іншим бригадам. Зокрема, Содоль хотів забрати приданий підрозділ і не дати нікого взамін, таким чином утворивши діру в обороні.

"Нам треба вмикати голову. Нам потрібні розумні голови на керівних посадах", – підсумував начальник штабу бригади "Азов".

Цікаво! Андрій Юсов заявив, що в Росії спостерігаються серйозні, суттєві проблеми з набором нових контрактників. І це гальмує здатність росіян до наступу. А в ISW відповіли, які фактори допоможуть ЗСУ провести вдалий контрнаступ.