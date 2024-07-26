Така оцінка зроблена на основі втрат особового складу російської армії. Про це в етері телемарафону заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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Проблеми з набором росіян до армії будуть відчутні на фронті

Андрій Юсов сказав, що росіян можуть поповнювати особовий склад своєї армії. Але у них вже спостерігаються проблеми із набором нових контрактників. Це матиме вплив на ситуацію на фронті.

Сили безпеки і оборони працюють у координації, і звісно, обмін даними також відбувається. Зрозуміло, що подібні оцінки робляться на підставі, зокрема, великих втрат у живій силі, в техніці, у силах і засобах противника. Так, наразі вони можуть поповнювати ці втрати, але вже спостерігаються серйозні, суттєві проблеми набору нових контрактників. І все нові й нові стимули держава-агресор вигадує на різних рівнях для того, щоби залучати нове гарматне м'ясо, але, ця машина починає давати збій,

– сказав Юсов.

Також представник ГУР прокоментував інформацію про, що Росія планує до кінця року збільшити кількість людей, залучених до війни проти України, з 520 до 620 тисяч осіб.

"Власне, це ті цифри, які й раніше називалися. І це плани ворога. Слід зауважити, що мова йде про усе угрупування. Тобто, це не тільки бойова складова. Це власне сили і забезпечення, це ті сили, які на окупованих територіях відповідають за так званий "порядок", а по суті – за репресії. Бо це не лише бойова компонента. Так, за цим планом вони намагаються рухатися. Значна частина зорієнтована на поповнення тих втрат, які завдають українські Сили безпеки і оборони, нищачи ворога", – сказав Юсов.