На летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцир", про це повідомили джерела 24 Каналу у Службі безпеки. Показуємо на карті, де розташований аеродром

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"Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці дрони використовують росіяни для координації повітряних атак по Україні, а також у якості бойового ударного БПЛА", – повідомили в СБУ.

У ході спецоперації є влучання в цілі, завдано серйозних пошкоджень техніці окупантів.

Де розташований аеродром "Саки"

Російські окупаційні війська використовували аеродром "Саки" в селищі Новофедорівка у Криму, як і інші кримські військові аеродроми, для завдання авіаційних ударів по Україні. Від Новофедорівки до лінії фронту трохи понад 200 кілометрів.

Дивіться на карті, де розташована Новофедорівка:

Що треба знати про аеродром "Саки"

До весни 2014 року на аеродромі розташовувалась військова частина 10-ї бригади морської авіації Збройних сил України. Саме ця бригада під час захоплення Криму російськими військовими чи не єдина змогла непомітно перемістити свою авіаційну техніку на материкову частину України.



Євпаторія розташована за 18 кілометрів до Новофедорівки / Скриншот Google Maps

Де розташований аеродром "Саки" / Скриншот Google Maps

Після анексії Криму Росія продовжила використовувати аеродром в Новофедорівці за військовим призначенням.

З 2014 року на аеродромі базується 43-й винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил Росії, на озброєнні якого стоять бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

З літа до початку вересня 2014 року на аеродромі проводилися навчально-тренувальні польоти льотчиками окремого корабельного винищувального авіаційного полку палубної авіації СФ на 6 Су-33 і 2 Су-25у.

Авіабаза "Саки" активно використовувалась з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну для атак по українських позиціях, зокрема в Херсонській і Запорізькій областях. Крім того, саме біля Новофедорівки розташовані склади з боєприпасами та унікальний навчально-тренувальний комплекс Нитка.