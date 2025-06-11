Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канали "Кримський вітер".
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Супутники зафіксували пожежу на "Саках"
Пожежу зафіксували на аеродромі "Саки" у Новофедорівці.
Вогонь помітили просто біля злітної смуги та складів. Про це свідчать дані супутникової зйомки.
"Можливо, знову курять, де завгодно. А може просто потрапило чимось", – пишуть у телеграм-каналі.
Пожежа на аеродромі "Саки" / Фото "Кримського вітру"
До слова, на аеродромі у Новофедорівці з 2014 року базується 43 винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, на озброєнні якого стоять бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.
У "Кримському вітрі" зауважили, що останнім часом пожежі на російських аеродромах не припиняються. Так, днями було загоряння на складі ПММ аеродрому "Кримськ" у Краснодарському краї, а тиждень тому одразу два осередки було на аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області.
І це ще не все, адже 11 червня Генштаб повідомив, що Сили оборони атакували низку важливих російських об'єктів, зокрема аеродром "Бутурліновка".