Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канали "Кримський вітер".

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Супутники зафіксували пожежу на "Саках"

Пожежу зафіксували на аеродромі "Саки" у Новофедорівці.

Вогонь помітили просто біля злітної смуги та складів. Про це свідчать дані супутникової зйомки.

"Можливо, знову курять, де завгодно. А може просто потрапило чимось", – пишуть у телеграм-каналі.

Пожежа на аеродромі "Саки" / Фото "Кримського вітру"

До слова, на аеродромі у Новофедорівці з 2014 року базується 43 винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, на озброєнні якого стоять бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

У "Кримському вітрі" зауважили, що останнім часом пожежі на російських аеродромах не припиняються. Так, днями було загоряння на складі ПММ аеродрому "Кримськ" у Краснодарському краї, а тиждень тому одразу два осередки було на аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області.

І це ще не все, адже 11 червня Генштаб повідомив, що Сили оборони атакували низку важливих російських об'єктів, зокрема аеродром "Бутурліновка".