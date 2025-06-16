Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Як росіяни намагаються прикрити аеродром Саки

Агенти "Атеш", які відстежують події на військовому аеродромі в Саках, помітили російську активність там.

Окупанти поспіхом зводять бетонні укриття для літаків і встановлюють додаткові пости ППО та протидії БпЛА. Окупаційна армія боїться нових точкових ударів з боку Сил оборони України, які вже довели, що можуть вражати цілі навіть у глибокому тилу. У паніці росіяни намагаються зміцнитися – будівництво йде в терміновому порядку, з порушенням технологічних норм та сумнівною якістю,

– інформують вони.

Втім, оскільки технологічні норми порушені, техніка окупантів залишається вразливою навіть під бетоном.

Цікаво! Про захисні споруди для літаків у Саках мовилося ще наприкінці 2024 року. Як бачимо, це не допомогло аеродрому, бо по Саках часто й успішно прилітає.

Інформацію для "Атеш" можна передати, написавши у телеграм @Ametham_atesh_ua. Але будьте уважні: росіяни часто створюють фейкові сторінки активістів