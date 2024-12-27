Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

До теми Окупанти змушені переміщувати техніку та боєприпаси через страх перед ударами ЗСУ

Окупанти бояться ударів по аеродромах

Агенти "Атеш" провели розвідку поблизу військової бази Саки, що поблизу Новофедорівки. Так, партизани зафіксували спецтехніку та окупантів, які проводять будівельні роботи на летовищі. Вочевидь, російські загарбники намагаються звести захисні споруди для літаків.

Крім того, було зафіксовано точну кількість та типи літаків, розміщених на аеродромі, а також системи ППО, які їх прикривають.

Координати: 45.099065258, 33.60950037

Військова база під Новофедорівкою – більше у галереї

Як наголосили в "Атеш", на військовій базі Саки з 2014 року дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк на літаках Су-24М та Су-30СМ.

Усю зібрану інформацію про розміщення літаків, РЛС, техніки та особового складу агенти "Атеш" передали до Сил оборони України. До слова, раніше Сили оборони України неодноразово завдавали успішних ударів по цьому об'єкту.