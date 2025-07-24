Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Крим.Реалії" та телеграм-канал "Кримський вітер".

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Що відомо про атаку військових аеродромів у Криму?

Увечері 23 липня журналісти повідомили, що у Севастополі пролунали вибухи. Російська окупаційна влада заявляла про "роботу ППО".

Так званий російський голова Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв, що, за попередньою інформацією, над містом нібито було знищено 3 безпілотники над полем у районі Качі та 3 БпЛА над морем на великій відстані від берега.

Водночас кримські телеграм-канали пишуть про атаку безпілотників у районі військових аеродромів на території українського півострова. Також там повідомляли, що горіло поле між Орлівкою та Качею під Севастополем після падіння уламків БпЛА чи розгінного блоку ракети.

Поблизу Качі горіло поле 23 липня / Відео з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Уже вночі 24 липня у Качі почали лунали вибухи. На кадрах, які ширили у мережі, можна почути звуки схожі на роботу двигуна дрона, а також автоматні черги.

У Качі чули вибухи 24 липня / Відео з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Також під ударом уночі був і аеродром "Сакі" у Новофедорівці. Проти безпілотних літальних апаратів окупанти застосовували гелікоптери. Очевидцям вдалося зафіксувати вибух на летовищі.

Аеродром "Сакі" також атакували БпЛА / Відео з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Офіційної інформації щодо наслідків атаки немає. Водночас загроза безпілотників у деяких районах Криму ще триває.