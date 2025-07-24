Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крым.Реалии" и телеграм-канал "Крымский ветер".

К теме Оккупанты в Крыму запретили определенный вид публикаций в сети

Что известно об атаке военных аэродромов в Крыму?

Вечером 23 июля журналисты сообщили, что в Севастополе прогремели взрывы. Российская оккупационная власть заявляла о "работе ПВО".

Так называемый российский глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что, по предварительной информации, над городом якобы было уничтожено 3 беспилотника над полем в районе Качи и 3 БПЛА над морем на большом расстоянии от берега.

В то же время крымские телеграм-каналы пишут об атаке беспилотников в районе военных аэродромов на территории украинского полуострова. Также там сообщали, что горело поле между Орловкой и Качей под Севастополем после падения обломков БПЛА или разгонного блока ракеты.

Вблизи Качи горело поле 23 июля / Видео с телеграм-канала "Крымский ветер"

Уже ночью 24 июля в Каче начали раздаваться взрывы. На кадрах, которые распространили в сети, можно услышать звуки похожие на работу двигателя дрона, а также автоматные очереди.

В Каче слышали взрывы 24 июля / Видео с телеграм-канала "Крымский ветер"

Также под ударом ночью был и аэродром "Саки" в Новофедоровке. Против беспилотных летательных аппаратов оккупанты применяли вертолеты. Очевидцам удалось зафиксировать взрыв в аэропорту.

Аэродром "Саки" также атаковали БПЛА / Видео с телеграм-канала "Крымский ветер"

Официальной информации о последствиях атаки нет. В то же время угроза беспилотников в некоторых районах Крыма еще продолжается.