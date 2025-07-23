Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Что известно о взрывах в Крыму?

Около 19 часов вечера 23 июля российские паблики писали, что в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Буквально через 3 минуты там информировали, что интернет в Севастополе "лег".

Тогда же писали о "взрывах в море". Российские телеграмм-каналы заявляли, что взрывы раздаются один за другим.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поспешил заявить, что громкие звуки, которые слышали в регионе – "работа их военных". Не обошлось без заявлений об "успешной" работе их "пе-ве-о".

Так, Развожаев заявил, что якобы 6 беспилотников сбили в Севастополе – трое над полем, трое - над морем.

Отметим, российские паблики писали о “рое беспилотников с моря”.

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Напомним, что Крым был атакован дронами ночью 30 июня. Из-за опасности применения дронов, которые все же долетели до Крыма в ночь на понедельник, оккупационные власти временно перекрывали движение по Крымскому мосту.