Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер" и российские телеграм-каналы.

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Взрывы в Крыму 13.06.2025

После 03:00 в сети начали появляться сообщения о многочисленных взрывах на оккупированном полуострове. В частности, писали, что Симферополь и район якобы находятся под атакой БПЛА. Сообщали о многих прилетах.

Пролет дрона и взрывы в Симферополе: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика 18+)

Также было громко в Евпатории, Бахчисарайском районе, Севастополе, Феодосии, Саках, Алуште, Новофедоровке, Каче, Кировском и Бахчисарайском районах.

Взрыв в Симферопольском районе Марьино: смотрите видео

Телеграм-каналы писали, что, предварительно, беспилотники "посетили" аэродромы "Гвардейское", "Кировское" и "Саки". Результаты пока что неизвестны.

Около 04:30 "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков написал, что из Симферополя в южном направлении виден столб дыма. Заметили, что там газовая электростанция, дальше Перевальное.

Столб дыма видно из Симферополя / Фото "Крымского ветра"

Также писали, что в Перевальном издалека слышны взрывы, жужжание беспилотника. Кстати, 16 мая там были поражены склады БК. Известно, что в Перевальном базируются 126-я бригада береговой обороны Черноморского флота России, а также 8-й артиллерийский полк.

Взрывы в Крыму: смотрите видео

Российские пропагандисты сообщали об около 6 взрывах над оккупированным Симферополем. Писали, что, предварительно, якобы работала "Пе-Ве-О" по беспилотникам.

На оккупированном полуострове громко: смотрите видео

Очевидцы рассказали, что слышали сирены и взрывы около 02:45. Со стороны моря было видно яркие вспышки, а также слышен звук двигателя в небе.

Взрывы в Крыму: смотрите видео