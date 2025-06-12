Судя по всему, его собираются использовать для запуска дронов по Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Схемы" (Радио Свобода).

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Оккупанты переоборудуют аэропорт Керчи

Данные из российского государственного реестра недвижимости и спутниковые снимки, которые получили и проанализировали "Схемы" (Радио Свобода) свидетельствуют о масштабных работах на территории аэропорта в Керчи. Вероятно, с него будут запускать ударные дроны по материковой части Украины.

Как менялся аэропорт в Керчи: смотрите видео "Схем"

Если сравнить спутниковые снимки эстонского издания Delfi, за февраль и июнь 2025 года, то заметно, что вокруг взлетной полосы появились фортификационные и "маскировочные" сооружения.

Вероятно, это техническая база, предназначена для комплектации, хранения и запуска БПЛА. Маскировочные сооружения размером примерно 12 на 9 метров подходят для укрытия техники, мест комплектации БПЛА, а также для зенитно-ракетных систем вроде "Панцирь-С1" или "Тор-М2", которые идеально вписываются в эти габариты и могут создавать систему противовоздушной защиты объекта,

– рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, которому журналисты показали снимки.

Он также обратил внимание на площадки, на которых, вероятно, хотят разместить системы ПВО.

Сама взлетная полоса не претерпела изменений. По словам авиаэксперта, по длине она уже соответствует критериям, необходимым для запуска беспилотников. Он считает, что оттуда оккупанты будут запускать дроны Shahed.