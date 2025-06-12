Судячи з усього, його збираються використовувати для запуску дронів по Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Схеми" (Радіо Свобода).

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Окупанти переобладнують аеропорт Керчі

Дані з російського державного реєстру нерухомості та супутникові знімки, які отримали та проаналізували "Схеми" (Радіо Свобода) свідчать про масштабні роботи на території летовища у Керчі. Ймовірно, з нього запускатимуть ударні дрони по материковій частині України.

Як змінювався аеропорт у Керчі: дивіться відео "Схем"

Якщо порівняти супутникові знімки естонського видання Delfi, за лютий та червень 2025 року, то помітно, що навколо злітної смуги з’явились фортифікаційні та "маскувальні" споруди.

Ймовірно, це технічна база, призначена для комплектації, зберігання та запуску БПЛА. Маскувальні споруди розміром приблизно 12 на 9 метрів підходять для укриття техніки, місць комплектації БПЛА, а також для зенітно-ракетних систем на кшталт "Панцир-С1" чи "Тор-М2", які ідеально вписуються в ці габарити та можуть створювати систему протиповітряного захисту об’єкта,

– розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, якому журналісти показали знімки.

Він також звернув увагу на майданчики, на яких, ймовірно, хочуть розмістити системи ППО.

Сама злітна смуга не зазнала змін. За словами авіаексперта, за довжиною вона вже відповідає критеріям, необхідним для запуску безпілотників. Він вважає, що звідти окупанти запускатимуть дрони Shahed.