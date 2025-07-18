На початку літа стало відомо, що у 12 російських регіонах запровадили заборону на публікацію фото й відео з атаками українських безпілотників і ракет. Йдеться про Астраханську, Володимирську, Волгоградську, Івановську, Курську, Ленінградську, Тверську, Тульську і Калузьку області, а також Адигею, Калмикію та Санкт-Петербург, передає 24 Канал.

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Що заборонили публікувати у Криму?

В анексованому Криму теж ввели заборону на публікації, які дозволяють виявити:

місця розміщення систем ППО, озброєння, техніки та пунктів тимчасової дислокації військових підрозділів;

наслідки теракту, диверсії, інших надзвичайних подій;

місця влучення, падіння, детонації ракет, БПЛА, безпілотних морських роботизованих комплексів тощо;

Відповідний указ підписав так званий "глава регіону" Сергій Аксьонов.

До слова, за порушення заборони росіянам може загрожувати штраф у розмірі від 1 до 5 тисяч рублів, а для юридичних осіб — від 50 до 200 тисяч рублів. У Волгоградській області юридичних осіб змусять заплатити до 1 мільйону рублів штрафу.