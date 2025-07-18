Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Якою була ніч на 18 липня у Московській області?

Очевидці розповіли, що чули вибухи в Істринському районі та поряд зі Звенигородом у Московській області. Росіяни бідкалися, що було чути дзижчання мотора в небі та гучні вибухи.

За словами місцевих, від гучного звуку "дзвеніли шибки в рамах". Мер Москви Сергій Собянін писав, що працювала ППО і нібито збила один безпілотник, який летів на Москву. Після цього впали уламки цього невідомого дрона.

Дрон, який летить у бік Москви: дивіться відео

Згодом окупанти казали, що нібито всього збили 4 безпілотники.

Як писали очевидці, не менше ніж 3 вибухи прогриміли у передмісті Зеленограда. Жителі Бакеєва та Дедешино повідомляли про гучні звуки. Також про вибухи заявляли мешканці підмосковної Кубинки. Від них спрацювала сигналізація в автівках.

Після вибухів у Підмосков'ї спрацювали сигналізації в автівках: дивіться відео

Неспокійно було і в Солнечногорську. Там місцеві зафільмували заграву, а також вибухи і роботу російської ППО.

У Солнечногорську бачили збиття невідомих дронів та вибухи: дивіться відео (18+)

У московському аеропорту Внуково в цей час було введено план "Килим". На виліт затримувалися 8 рейсів у Самарканд, Єреван, Баку, Астану, Уфу, Анталію, Бодрум та Даламан. А на приліт – 20 рейсів, один скасовано. Серед них літаки в Астану, Саратов, Анталію, Махачкалу, Тбілісі, Петербург, Самару, Стамбул та Бодрум.

Згодом на летовищі все ж було знято обмеження на приймання та випуск повітряних суден. Інформацію про руйнування та постраждалих у Московській області росіяни не публікували.