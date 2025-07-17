Про чергову тривожну ніч у Московській області 24 Канал повідомляє з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про вибухи під Москвою

Вночі 17 липня росіяни чули вибухи неподалік Москви – в районі сіл Литкіно та Бакеєве міського округу Сонячногірськ. У районі Зеленограда місцеві також чули гучні звуки та бачили яскраві спалахи в небі. А в селі Алабушеве жителі повідомляли про перебої з електрикою.

Згодом влада заявила, що ППО начебто збила три безпілотники, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Пізніше стало відомо, що в аеропорту Внуково почали затримувати рейси. 12 літаків на виліт та 14 на приліт чекають на подальші вказівки.

Нагадаємо, ввечері 16 липня вибухи пролунали в Бєлгороді. Росіяни скаржилися на атаку БпЛА. У мережі показали кадри вибухів. На них було помітно, як у небо здійнявся стовп диму.