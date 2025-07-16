Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про вибухи в Бєлгороді 16 липня?

Після 22:00 16 липня російські пропагандисти почали поширювати інформацію про нібито атаку дронів у Бєлгороді. Згодом це підтвердив і місцевий губернатор.

На оприлюднених кадрах у мережі чути потужні вибухи. Опісля видно стовпи диму, який підіймається в небо.

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Місцева влада заявила, що нібито "є поранені", пошкоджені "домоволодіння". Знову "успішно" відпрацювала криворука "Пе-Ве-О".

"Ї***ть, збили!

– коментують місцеві жителі.

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