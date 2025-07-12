Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Очевидці показали наслідки прильоту.
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Що відомо про влучання в Бєлгороді?
Росіяни скаржаться на дронову атаку на Бєлгород, у якій уже встигли звинуватити ЗСУ.
Близько 16:35 "прилетіло" в багатоквартирний будинок на Харківській горі. Обійшлося пошкодженням фасаду та скління у двох квартирах.
Наслідки влучання по будинку в Бєлгороді: дивіться відео
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За попередньою інформацією, постраждала 1 людина – у жінки осколкове поранення спини.
На місці працюють оперативні служби й комунальники. Мер Валентин Демидов обіцяє – фахівці фіксують наслідки, аби будівельники могли швидко приступити до їхньої ліквідації.
Постраждав багатоквартирний будинок: дивіться фото
Нагадаємо, 4 липня на хімічному підприємстві в Шебекіно Бєлгородської області сталася пожежа. Ймовірно, причиною стала атака безпілотників. Дим бачили навіть в обласному центрі, що за 25 кілометрів від заводу.