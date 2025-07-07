Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Зеленський висловився про ситуацію на фронті

За словами Зеленського, нинішня доповідь передусім стосувалася Покровського та Новопавлівського напрямки. Також обговорили Оріхівський напрямок, Сумщину та окремо дії Сил оборони на російській території в прикордонні – у Курській та Бєлгородській областях.

Окупанти не відчуватимуть там спокою,

– підсумував президент.

Крім того, нині була дуже детальна розмова щодо дронів. Володимир Зеленський наголосив, що Україна має значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають на передовій.

Стримувати російські штурми і забезпечувати наші активні дії саме завдяки дронам, завдяки технологічним рішенням будемо більше,

– запевнив президент.

Україна продовжує роботу й щодо протидії ударам з повітря. За словами Зеленського, нині пріорітетом є системи ППО, ракети до них і дронове ППО. Президент анонсував нові домовленості з партнерами, які, як розраховує український лідер, вдасться реалізувати найближчими тижнями.

"Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів і перехоплювачів дронів та заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями", – уточнив він.

Зауважимо, нещодавно Politico розкрило, як Україна будує оборону, аби стримати росіян. Видання пише, що після нового російського наступу українська влада почала пришвидшувати будівництво.