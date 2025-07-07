Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Зеленский высказался о ситуации на фронте

По словам Зеленского, нынешний доклад прежде всего касался Покровского и Новопавловского направления. Также обсудили Ореховское направление, Сумскую область и отдельно действия Сил обороны на российской территории в приграничье – в Курской и Белгородской областях.

Оккупанты не будут чувствовать там покоя,

– подытожил президент.

Кроме того, сейчас был очень подробный разговор о дронах. Владимир Зеленский отметил, что Украина должна значительно больше использовать все типы дронов, которые помогают на передовой.

Сдерживать российские штурмы и обеспечивать наши активные действия именно благодаря дронам, благодаря технологическим решениям будем больше,

– заверил президент.

Украина продолжает работу и по противодействию ударам с воздуха. По словам Зеленского, сейчас приоритетом являются системы ПВО, ракеты к ним и дроновое ПВО. Президент анонсировал новые договоренности с партнерами, которые, как рассчитывает украинский лидер, удастся реализовать в ближайшие недели.

"Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования на производство дронов и перехватчиков дронов и заполняем украинские производственные линии четкими заказами", – уточнил он.

Заметим, недавно Politico раскрыло, как Украина строит оборону, чтобы сдержать россиян. Издание пишет, что после нового российского наступления украинская власть начала ускорять строительство.