Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Що відомо про вибухи в Єльці 15 липня?
Близько 04:15 у Єльці пролунали щонайменше 2 вибухи. Пропагандисти писали, що попередньо, нібито працювала ППО.
Місцеві жителі скаржилися, що від вибухів тремтіли вікна. Розповідали, що їх було чуто в різних частинах.
До слова, у Липецькій області оголошували небезпеку атаки БпЛА.
У мережі пишуть, що начебто повторно атаковане АТ "Енергія". Також уже з'явилося відео. На оприлюднених кадрах видно стовп диму, який піднявся в небо.
Дрони могли атакувати "Енергію": дивіться відео (обережно, ненормативна лексика 18+)
Зауважимо, що "Енергію" раніше щонайменше двічі атакували дрони. Зокрема, 3 липня й у травні.
Керівник ЦПД Андрій Коваленко розповідав, що продукція цього заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ, БпЛА, а ще у виробництві ракет "Іскандер" і "Кинджал".