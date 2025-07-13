Осінтери показали, який вигляд мала "Енергія" станом на 12 липня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OSINT-канал "КіберБорошно".

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Ситуація на ПАТ "Енергія" станом на 12 липня

️Унаслідок повторної атаки 3 липня на ПАТ "Енергія" було уражено виробничу будівлю.

З'явився знімок, який підтверджує це.

Наслідки повторного обстрілу ПАТ "Енергія" / Фото "КіберБорошна"

Осінтери також зауважили, що на опублікованому знімку видно, що пробитий дах після минулої атаки було відновлено.

Нагадаємо, що основна продукція ПАТ "Енергія", що виконує державні оборонні замовлення:

батареї для авіації та флоту, що забезпечують енергопостачання бортових систем,

джерела струму для ракетних комплексів, зокрема для ракет "Булава" та космічних апаратів,

літій-іонні акумулятори, які застосовуються у безпілотниках.

Підприємство активно працює на російську армію. У 2024 році обсяги його виробництва зросли в 1,7 раза.

При цьому "Енергія" перебуває під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн.