Осінтери показали, який вигляд мала "Енергія" станом на 12 липня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OSINT-канал "КіберБорошно".
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Ситуація на ПАТ "Енергія" станом на 12 липня
️Унаслідок повторної атаки 3 липня на ПАТ "Енергія" було уражено виробничу будівлю.
З'явився знімок, який підтверджує це.
Наслідки повторного обстрілу ПАТ "Енергія" / Фото "КіберБорошна"
Осінтери також зауважили, що на опублікованому знімку видно, що пробитий дах після минулої атаки було відновлено.
Нагадаємо, що основна продукція ПАТ "Енергія", що виконує державні оборонні замовлення:
- батареї для авіації та флоту, що забезпечують енергопостачання бортових систем,
- джерела струму для ракетних комплексів, зокрема для ракет "Булава" та космічних апаратів,
- літій-іонні акумулятори, які застосовуються у безпілотниках.
Підприємство активно працює на російську армію. У 2024 році обсяги його виробництва зросли в 1,7 раза.
При цьому "Енергія" перебуває під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн.