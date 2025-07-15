Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о взрывах в Ельце 15 июля?

Около 04:15 в Ельце прогремели по меньшей мере 2 взрыва. Пропагандисты писали, что предварительно, якобы работала ПВО.

Местные жители жаловались, что от взрывов дрожали окна. Рассказывали, что их было слышно в разных частях.

К слову, в Липецкой области объявляли опасность атаки БПЛА.

В сети пишут, что якобы повторно атаковано АО "Энергия". Также уже появилось видео. На обнародованных кадрах видно столб дыма, который поднялся в небо.

Дроны могли атаковать "Энергию": смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика 18+)

Заметим, что "Энергию" ранее по меньшей мере дважды атаковали дроны. В частности, 3 июля и в мае.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказывал, что продукция этого завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а еще в производстве ракет "Искандер" и "Кинжал".