Об очередной тревожной ночи в Московской области 24 Канал сообщает со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о взрывах под Москвой

Ночью 17 июля россияне слышали взрывы неподалеку от Москвы – в районе сел Лыткино и Бакеево городского округа Солнечногорск. В районе Зеленограда местные также слышали громкие звуки и видели яркие вспышки в небе. А в селе Алабушево жители сообщали о перебоях с электричеством.

Впоследствии власти заявили, что ПВО якобы сбила три беспилотника, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Позже стало известно, что в аэропорту Внуково начали задерживать рейсы. 12 самолетов на вылет и 14 на прилет ждут дальнейших указаний.

Напомним, вечером 16 июля взрывы прогремели в Белгороде. Россияне жаловались на атаку БпЛА. В сети показали кадры взрывов. На них было заметно, как в небо поднялся столб дыма.