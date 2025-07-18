Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

К теме В России остановил работу важный завод после ночной атаки БпЛА

Какой была ночь на 18 июля в Московской области?

Очевидцы рассказали, что слышали взрывы в Истринском районе и рядом со Звенигородом в Московской области. Россияне жаловались, что было слышно жужжание мотора в небе и громкие взрывы.

По словам местных, от громкого звука "звенели стекла в рамах". Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что работала ПВО и якобы сбила один беспилотник, который летел на Москву. После этого упали обломки этого неизвестного дрона.

Дрон, который летит в сторону Москвы: смотрите видео

Впоследствии оккупанты говорили, что якобы всего сбили 4 беспилотника.

Как писали очевидцы, не менее 3 взрывов прогремели в пригороде Зеленограда. Жители Бакеева и Дедешино сообщали о громких звуках. Также о взрывах заявляли жители подмосковной Кубинки. От них сработала сигнализация в автомобилях.

После взрывов в Подмосковье сработали сигнализации в автомобилях: смотрите видео

Неспокойно было и в Солнечногорске. Там местные сняли зарево, а также взрывы и работу российской ПВО.

В Солнечногорске видели сбивание неизвестных дронов и взрывы: смотрите видео (18+)

В московском аэропорту Внуково в это время был введен план "Ковер". На вылет задерживались 8 рейсов в Самарканд, Ереван, Баку, Астану, Уфу, Анталию, Бодрум и Даламан. А на прилет – 20 рейсов, один отменен. Среди них самолеты в Астану, Саратов, Анталию, Махачкалу, Тбилиси, Петербург, Самару, Стамбул и Бодрум.

Впоследствии на аэродроме все же были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Информацию о разрушениях и пострадавших в Московской области россияне не публиковали.