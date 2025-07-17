Как сообщают росСМИ, в результате атаки дронов "Щекиноазот" временно остановил работу, передает 24 Канал.
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Удар по ВПК России
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что этот химзавод производит аммиак, метанол, карбамид – вещества, которые служат основой для взрывчатки, твердого ракетного топлива, синтетических материалов.
Без этого предприятия нарушается цикл производства ракет, дронов и взрывчатки для оккупационной армии,
– пояснил чиновник.
Напомним, что в Ельце Липецкой области России в ночь на 15 июля прогремели взрывы. Предположительно, под атакой беспилотников снова оказался завод "Энергия". Этот завод изготавливает химические источники тока для российского ВПК и находится под санкциями многих стран.
В ночь на 13 июля дроны атаковали на нефтеперерабатывающий завод в Кстове, вызвав пожар и отключение электроэнергии в нескольких районах.