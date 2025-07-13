Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-сообщества.

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Где в России раздавались взрывы из-за атаки БпЛА?

Ночь воскресенья, 13 июля, оказалась для россиян адской. Над несколькими областями пролетали дроны, некоторые из них попали по предприятию в Кстово. В результате атаки, что вероятно, происходила по местному НПЗ, многие районы остались без света. Лишь после 06:00 в Нижнегородской области объявили отбой тревоги из-за применения дронов.

В сети появилось видео, на котором заметно черный дым в небе над Кстовским заводом. Ночью там горел пожар, который не могли ликвидировать даже утром. Сейчас последствия атаки и возгорания на НПЗ неизвестны.

На Кстовском НПЗ произошел пожар после атаки дронов: смотрите видео

Звуки взрывов слышали не только в Кстово, но и в соседних городах к западу от областного центра.

Наши читатели из Володарска, Решитихи и Дзержинска сообщают о звуках взрывов от работы систем ПВО,

– сообщили в телеграм-канале "Мой Нижний Новгород".

Справка: в Кстово расположен завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в России. Предприятие изготавливает нефтепродукты, такие как автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы и другую продукцию, востребованную на рынке.

Последствия обстрела Кстовского НПЗ: видео

Режим опасности из-за применения дронов по России объявляли также в Татарстане и Воронежской областях. На Курщине тем временем была угроза ракетного обстрела.

Губернатор Воронежской области Александр Гусева сообщил, что в одном из районов работала ПВО, которая якобы обнаружила и уничтожила несколько беспилотных летательных аппаратов. Там обошлось без пострадавших и разрушений.

Всего же, по данным российского минобороны, за ночь их военным удалось перехвачено 36 БПЛА. Сообщается, что они якобы летели из Украины и были "самолетного типа". 26 дронов сбили над территорией Белгородской области, четыре – над Воронежской, три – над Липецкой и три – над Нижегородской.

Напомним, 10 июля в России произошел взрыв на трубопроводе, который обслуживает военно-промышленный комплекс в трех областях. На важном для оккупантов объекте произошел мощный пожар, нанесший значительный материальный ущерб.