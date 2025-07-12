Взрыв на газопроводе нанес только одномоментных потерь России на сумму 1,3 миллиона долларов. Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, какие еще последствия этой операции ГУР.

Читайте также В небо поднимается дым, горит цех: на Орском механическом заводе вспыхнул масштабный пожар

Сколько времени понадобиться на восстановление газопровода?

Загородний отметил, что вопрос даже не в убытках, которые получили россияне в результате повреждения газопровода в Ханты-Мансийском автономном округе. Вопрос в том, что на его восстановление потребуется месяц.

В этом слабое место россиян,

– отметил политолог.

Совсем другие последствия будут, если, по его словам, такой взрыв произойдет зимой, когда температура минус 10 градусов.

Тогда остановятся поставки газа, города начнут мерзнуть, а производства перестанут работать. А это уже может стать предпосылки для бунта,

– предположил он.

Потому что одно дело, когда в России растут цены на продукты или когда россияне не могут приобрести хорошую машину, а покупают китайский хлам. А другое дело, когда будет холод. Эту проблему, по мнению Загроднего, невозможно решить ничем.

Это возможно, как заметил он, при условии, если Украина будет иметь дополнительные дроны. Тогда можно реализовать такую же схему, которая была с российской стратегической авиацией.

Кроме газопроводов, слабым местом россиян являются порты Балтийского моря, Новороссийска. Тогда вопрос встанет вообще целостности России,

– отметил Тарас Загородний.

Он добавил, что Россию объединяет сейчас гражданская авиация, которую Украина может заблокировать, железная дорога, с которой надо это сделать, и газопроводы. Благодаря комбинированным ударам Украина может достичь своих целей.

К слову, как сообщили источники в ГУР, в результате спецоперации было ликвидировано участок большого магистрального газопровода в городе Лангепас, который обслуживает предприятия российского военного производства в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях.

Для восстановления трубопровода россиянам нужно примерно один месяц. Поврежденные трубы расположены в болотистой местности, что усложнит ремонтные работы и приведет к уменьшению объема поставок газа в течение месяца до 25 миллионов метров кубических. Поэтому косвенные материальные убытки для россиян составят почти 76 миллионов долларов.