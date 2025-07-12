Вибух на газогоні завдав лише одномоментних втрат Росії на суму 1,3 мільйона доларів. Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, які ще наслідки цієї операції ГУР.

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Скільки часу потрібно для відновлення газопроводу?

Загородній зауважив, що питання навіть не у збитках, які дістали росіяни внаслідок пошкодження газогону у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Питання в тому, що на його відновлення триватиме місяць.

В цьому слабке місце росіян,

– наголосив політолог.

Зовсім інші наслідки будуть, якщо, за його словами, такий вибух відбудеться взимку, коли температура мінус 10 градусів.

Тоді зупиниться постачання газу, міста почнуть мерзнути, а виробництва перестануть працювати. А це вже може стати передумови для бунту,

– припустив він.

Тому що одна справа, коли в Росії зростають ціни на продукти чи коли росіяни не можуть придбати гарну машину, а купують китайський мотлох. А інша справа, коли буде холод. Цю проблему, на думку Загроднього, неможливо вирішити нічим.

Це можливо, як зауважив він, за умови, якщо Україна матиме додаткові дрони. Тоді можна реалізувати таку ж схему, яка була з російською стратегічною авіацією.

Окрім газогонів, слабким місцем росіян є порти Балтійського моря, Новоросійська. Тоді питання постане взагалі цілісності Росії,

– наголосив Тарас Загородній.

Він додав, що Росію об'єднує зараз цивільна авіація, яку Україна може заблокувати, залізниця, з якою треба це зробити, і газогони. Завдяки комбінованим ударам Україна може досягти своїх цілей.

До слова, як повідомили джерела у ГУР, внаслідок спецоперації було ліквідовано ділянку великого магістрального газогону в місті Лангепас, який обслуговує підприємства російського військового виробництва у Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях.

Для відновлення трубопроводу росіянам потрібно приблизно один місяць. Пошкоджені труби розташовані в болотистій місцевості, що ускладнить ремонтні роботи та призведе до зменшення обсягу постачання газу впродовж місяця до 25 мільйонів метрів кубічних. Тому непрямі матеріальні збитки для росіян становитимуть майже 76 мільйонів доларів.