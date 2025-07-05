Де розташований на карті Владивосток, показує 24 Канал.
Дивіться також Агент "Атеш" проник на приладобудівний завод у Калузі та зібрав секретну інформацію
Де розташований Владивосток
Владивосток – місто та порт на Далекому Сході Росії.
Його площа – понад 331 кілометр квадратний, а населення – понад 600 тисяч осіб.
Де розташований Владивосток: дивіться на карті
Газогін у Владивостоці, зокрема, забезпечує газопостачання для низки військових об'єктів уздовж узбережжя Японського моря. Серед них – деякі підрозділи 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.
Цікаво, що частина газогону була здана в експлуатацію лише у березні 2025 року.
Унаслідок вибухів також знищено водогін, що забезпечує питною водою військові гарнізони.
Росія не бажає розголошувати знищення "Владивостока", а тому вимкнула інтернет та зв'язок у бухті Лазурна (Шамора).
Де розташована бухта Лазурна: дивіться на карті
До слова, 5 липня Владивосток відзначає 165-річчя з дня заснування.