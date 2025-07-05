Де розташований на карті Владивосток, показує 24 Канал.

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Де розташований Владивосток

Владивосток – місто та порт на Далекому Сході Росії.

Його площа – понад 331 кілометр квадратний, а населення – понад 600 тисяч осіб.

Де розташований Владивосток: дивіться на карті

Газогін у Владивостоці, зокрема, забезпечує газопостачання для низки військових об'єктів уздовж узбережжя Японського моря. Серед них – деякі підрозділи 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

Цікаво, що частина газогону була здана в експлуатацію лише у березні 2025 року.

Унаслідок вибухів також знищено водогін, що забезпечує питною водою військові гарнізони.

Росія не бажає розголошувати знищення "Владивостока", а тому вимкнула інтернет та зв'язок у бухті Лазурна (Шамора).

Де розташована бухта Лазурна: дивіться на карті

До слова, 5 липня Владивосток відзначає 165-річчя з дня заснування.