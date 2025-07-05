Як повідомляють джерела 24 Каналу у спецслужбах, було знищено гілки магістрального газогону "Владивосток", що проходить уздовж узбережжя Японського моря.

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Чим був важливий газогін "Владивосток"

Цей газогін, зокрема забезпечує газопостачання низці військових об'єктів збройних сил Росії, розташованих вздовж побережжя Японського моря, а саме окремим підрозділам 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

Зазначається, що частина вказаного газогону здана в експлуатацію в березні 2025 року. Також шляхом підриву знищений водогін, що забезпечує питною водою військові гарнізони.

Аби приховати інформацію від місцевого населення, зважаючи на святкування 165-річчя створення міста Владивосток, місцеві спецслужби вимкнули мобільний інтернет та зв'язок в районі бухти Лазурна (Шамора).

Нагадаємо, що 2 липня Сили оборони завдали удару по командному пункту 155-ої бригади на Курщині. Внаслідок атаки загинуло майже усе керівництво бригади. Зокрема, колишній комбриг, заступник командувача ВМФ Росії генерал-майор Михайло Гудков.