Вероятно, там был поражен азотный завод. Об атаке беспилотников сообщил губернатор области Дмитрий Миляев, информирует 24 Канал.

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Что известно об атаке на Тульскую область?

По его словам, над регионом вроде бы удалось сбить 3 дрона. Однако обломки упали на территорию одного из промышленных предприятий.

Вероятно, речь идет о заводе, что в городе Щекино. Российские паблики пишут, что местные сообщают о том, что атакован "Щекиноазот".

Это предприятие – одно из ключевых предприятий химической промышленности Тульской области. Продукция завода используется в производстве взрывчатых веществ и других материалов, применяемых в оборонной промышленности.

Дроны атаковали Тульскую область: смотрите видео

К слову, в министерстве обороны России снова заявили об "успешной" работе их "пе-ве-о". Этой там якобы сбили 122 дрона.

К слову, в ночь на 17 июля в окрестностях Москвы слышали взрывы. Местные рассказывали о громких звуках и вспышках в небе.