Ймовірно, там було уражено азотний завод. Про атаку безпілотників повідомив губернатор області Дмиро Міляєв, інформує 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Тульську область?

За його словами, над регіоном начебто вдалося збити 3 дрони. Однак уламки впали на територію одного з промислових підприємств.

Ймовірно, йдеться про завод, що у місті Щокіно. Російські пабліки пишуть, що місцеві повідомляють про те, що атакований "Щокіноазот".

Це підприємство – одне з ключових підприємств хімічної промисловості Тульської області. Продукція заводу використовується у виробництві вибухових речовин та інших матеріалів, що застосовуються в оборонній промисловості.

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До слова, в міністерстві оборони Росії знову заявили про "успішну" роботу їхньої "пе-ве-о". Цієї там начебто збили 122 дрони.

До слова, у ніч проти 17 липня на околицях Москви чули вибухи. Місцеві розповідали про гучні звуки та спалахи в небі.