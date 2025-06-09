Так, влада Калузької та Тульської областей почала штрафувати місцевих жителів і журналістів за публікацію в соцмережах фото й відео з моментами прильоту українських дронів, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Moscow Times.

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Росіян штрафують за фото з атаками БпЛА

Станом на початок червня у Калузькій області до судів було передано 42 протоколи про порушення заборони на розповсюдження інформації про наслідки падіння дронів. У 2 випадках порушниками стали ЗМІ, у 5 – місцеві жителі. Також три протоколи стосуються коментарів у соцмережах. Решта – на адресу адміністраторів або власників Telegram-каналів, спільнот у "ВКонтакте" та авторів персональних сторінок.

У регіоні передбачено штрафи від 3 до 200 тисяч рублів для порушників заборони.

У Тульській області наразі накладено лише один штраф за порушення заборони. Наприкінці травня місцевого жителя зобов'язали сплатити 25 тисяч рублів за публікацію в Telegram відео атаки українських дронів на місто Алексін.

Розмір першого штрафу для фізичних осіб в інших російських регіонах становить від 1 до 5 тисяч рублів, а для юридичних осіб — від 50 до 200 тисяч рублів. Проте є винятки: у Волгоградській області, наприклад, юридичним особам одразу може загрожувати штраф до 1 мільйону рублів.