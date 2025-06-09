Так, власти Калужской и Тульской областей начали штрафовать местных жителей и журналистов за публикацию в соцсетях фото и видео с моментами прилета украинских дронов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

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Россиян штрафуют за фото с атаками БПЛА

По состоянию на начало июня в Калужской области в суды было передано 42 протокола о нарушении запрета на распространение информации о последствиях падения дронов. В 2 случаях нарушителями стали СМИ, в 5 – местные жители. Также три протокола касаются комментариев в соцсетях. Остальные – в адрес администраторов или владельцев Telegram-каналов, сообществ в "ВКонтакте" и авторов персональных страниц.

В регионе предусмотрены штрафы от 3 до 200 тысяч рублей для нарушителей запрета.

В Тульской области пока наложен только один штраф за нарушение запрета. В конце мая местного жителя обязали уплатить 25 тысяч рублей за публикацию в Telegram видео атаки украинских дронов на город Алексин.

Размер первого штрафа для физических лиц в других российских регионах составляет от 1 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей. Однако есть исключения: в Волгоградской области, например, юридическим лицам сразу может грозить штраф до 1 миллиона рублей.