Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Сколько оккупантов считаются пропавшими без вести

Редактор российского оппозиционного издания "Медиазона" Дмитрий Трещанин рассказал, что исковые заявления от воинских частей подают в суды и рассматривают "пачками" – примерно по полторы тысячи дел в неделю.

Причину роста количества таких заявлений он объясняет просто: это результат логики внутренней армейской "бухгалтерии", которую ввел экономист Андрей Белоусов после того, как весной 2024 года занял должность министра обороны.

Пришел новый босс в министерство обороны и глянул, где можно "порезать кости": люди, пропавшие без вести, продолжают числиться в списках воинских частей, продолжают получать зарплату. Видимо, Белоусов решил: почему сотни миллионов из бюджета воинских частей идут людям, которые уже погибли? И дал приказ – готовить массовые иски о признании пропавшими без вести,

– рассказал Трещанин.

Стоит отметить, что поданные в этом году иски касаются пропавших не только в 2025-м, но и в 2022, 2023 и 2024 годах – просто раньше их не оформляли. Однако основной поток начался именно сейчас: "получили приказ и начали выполнять".

По словам Трещанина, 40 тысяч пропавших без вести – это только те дела, что успели подготовить. Полную картину, вероятно, удастся увидеть только после завершения войны, когда бы это ни произошло.