Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Читайте також Знищено 970 окупантів: втрати ворога на 9 червня

Скільки окупантів вважаються зниклими безвісти

Редактор російського опозиційного видання "Медіазона" Дмитро Трещанін розповів, що позовні заяви від військових частин подають до судів і розглядають "пачками" – приблизно по півтори тисячі справ на тиждень.

Причину зростання кількості таких заяв він пояснює просто: це результат логіки внутрішньої армійської "бухгалтерії", яку запровадив економіст Андрій Бєлоусов після того, як навесні 2024 року обійняв посаду міністра оборони.

Прийшов новий бос у міністерство оборони і глянув, де можна "порізати кістки": люди, зниклі безвісти, продовжують значитися у списках військових частин, продовжують отримувати зарплату. Мабуть, Бєлоусов вирішив: чому сотні мільйонів із бюджету військових частин ідуть людям, які вже загинули? І дав наказ – готувати масові позови про визнання зниклими безвісти,

– розповів Трещанін.

Варто зазначити, що подані цього року позови стосуються зниклих не лише у 2025-му, а й у 2022, 2023 та 2024 роках – просто раніше їх не оформлювали. Однак основний потік розпочався саме зараз: "отримали наказ і почали виконувати".

За словами Трещаніна, 40 тисяч зниклих безвісти – це тільки ті справи, що встигли підготувати. Натомість повну картину, ймовірно, вдасться побачити лише після завершення війни, коли б це не сталося.