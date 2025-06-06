Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міноборони Росії, яку цитують росЗМІ.

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У Росії прокоментували масований обстріл

У міноборони Росії заявили, що російська армія завдала удар "зброєю великої дальності повітряного, морського та наземного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами".

Окупанти стверджують, що цілями атаки нібито були "конструкторські бюро, підприємства випуску та ремонту озброєння та військової техніки України, цехи збору ударних безпілотних літальних апаратів, центри підготовки льотного складу, а також склади озброєння та військової техніки ЗСУ".

Мета удару досягнута. Усі призначені об'єкти уражені,

– цинічно додали в міноборони.

Раніше росіяни назвали "терористичним актом" операцію "Павутина", яку СБУ здійснила 1 червня. За даними СБУ, тоді загальні втрати авіації противника становили 41 одиницю, а орієнтовна вартість ураженої техніки – понад 7 мільярдів доларів.

Нагадаємо, вночі 6 травня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. Загалом агресор запустив 452 засоби повітряного нападу. Наразі відомо, що внаслідок цинічної російської атаки загинули троє рятувальників.