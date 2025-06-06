Десятки людей отримали травми. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

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Під час ліквідації обстрілу загинули рятувальники

На жаль, унаслідок атаки по Україні є 3 загиблих. Усі вони – рятувальники.

У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло 3 рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям,

– розповів Клименко.

Імена загиблих – Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

Також у Києві отримали поранення 9 надзвичайників. Серед них є й ті, хто у важкому стані, – медики борються за їхні життя.

Ще 5 рятувальників постраждали на Тернопільщині під час ліквідації загоряння.

Загалом в Україні цієї ночі поранено 49 осіб, повідомив президент Зеленський.

24 Канал висловлює щирі співчуття сім'ям та друзям загиблих. Вічна пам'ять!